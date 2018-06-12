Данилюк у інтерв'ю розповів про плани після звільнення: відео

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк підбив підсумки своєї роботи і розповів про подальші плани після звільнення. Ексклюзивно для нашого каналу. Все, що не сказав одразу і які думки прийшли після відставки, про транш МВФ, реформу Державної фіскальної служби і суд із екс-власниками Приватбанку.

У розмові з Лесею Виговською Олександр Данилюк, колишній очільник Міністерства фінансів, розповів про свої плани після звільнення.

Про отримання кредиту МВФ

"Треба працювати над тим, щоб отримати транш МВФ. Це має відбутися, бо без цього будуть дуже серйозні наслідки. Страшні слова як кризи, дефолти – міністр фінансів не має їх вживати, і екс-міністр, до речі, теж. Все залежить від професійності команди і політичної волі теж", – зазначив Данилюк.

Про подальшу реформу державної фіксальної служби

За його словами, з реформою ДФС поставили величезну крапку, бо це вимагатиме лідерства і бажання йти проти системи.

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Це треба змінювати саму ДФС, коли лишаються старі люди, коли вони пов'язані між собою і на зовні, то це не призведе до результату.

Про суд із екс-власниками Приватбанку

Я залишив певні запобіжники. В суд подавався Приватбанк. Там є наглядова рада. Ці люди, серед яких є кілька відомих іноземців, не дозволять торгувати і домовлятися. І тому, я думаю, що там буде просуватися все досить активно,

резюмував Олександр Данилюк.

Поради наступному міністру фінансів

"Слідкувати за видатками. Не дай Боже дати можливість зараз комусь туди залазити. Навіть якщо це обгрунтовується такою святою ідеєю, як вибори. Я б дуже хотів, щоб керівник міністерства фінансів саме відбивався. Бо якщо цього не буде то ми усі це відчуємо дуже швидко", – наголосив Данилюк.

Про подальші плани

Данилюк зазначає, що не знає чи буде лишатися в політиці. За його словами, він все ж таки прийшов із бізнесу, і розглядав це в принципі як тимчасове явище. А також вважав себе технократом. Він не є членом жодної партії, і навість складно собі уявити, що буде членом партії якоїсь із існуючих.