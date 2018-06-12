Данилюк втратив підтримку влади через конфлікти з наближеними до президента, – журналістка

7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету міністрів та власне очільника уряду Володимира Гройсмана щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За проголосували 254 народні обранці. Данилюка намагалися змістити кілька разів і кожного разу перед тим як поставало питання зняти міністра фінансів, він виходив на публіку і робив гучні заяви.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Леся Виговська.

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За її словами, Олександр Данилюк жодного разу не йшов мирно. Взимку він вийшов до всіх і сказав, що вимагає відставки Генерального прокурора Юрія Луценка. З серпня Генеральна прокуратура серйозно взялася за самого Данилюка, тому що вони завели справу, за, начебто, несплату його податків, за допомогу Януковичу виводити гроші за кордон, за якусь квартиру чи то у Лондоні, чи на Манхеттені, яку він не зареєстрував.

"Стає зрозуміло, що у між ними був конфлікт. Можна сказати, що у 2017 році, Данилюк уже втратив підтримку президента. Втратив він її саме тому, що у нього постійно були конфронтації з Ніною Южаніною, яка однозначно є людиною президента. Під час інтерв’ю, Данилюк згадав міністра агрополітики Тараса Кутового, зазначивши, що на відміну від нього, йому немає що втрачати", – зазначила журналістка.

Нагадаємо, 6 червня прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка. Згодом такий крок підтримав Кабінет міністрів, який відповідний документ вніс на розгляд Верховної Ради. Крім того, Комітет Верховної Ради з питань бюджету провів голосування та рекомендував парламенту звільнити Данилюка із займаної ним посади.