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"Ми, як команда, залишаємо Мінфін": колеги Данилюка подали у відставку

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Колеги Данилюка подали у відставку
Колеги Данилюка подали у відставку / ukrinform.ua

Люди, які прийшли з екс-посадовцем Олександром Данилюком у Міністерство фінансів, зокрема, Юрій Буца та Сергій Марченко, подали заяви про відставку.

Про це йдеться на сайті "Громадське".

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Данилюк зазначив, що йдеться не лише про заступників, а й про радників.

Люди, які прийшли разом зі мною подали свої заяви про відставку. Ми як команда залишаємо Мінфін. Інші радники, які допомагали мені в роботі також ідуть. Зокрема, Яна Бугрімова, яка в принципі є найсильнішим кандидатом,
– додав він.

Водночас, Оксана Маркарова, яку нині призначили виконувачкою обов'язки міністра, заяву не писала. Вона, за словами Данилюка, працювала у відомстві ще його приходу.

До слова, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, що перед голосуванням у Раді за його звільнення 7 червня говорив з президентом Петром Порошенком з цього приводу.
Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету Міністрів щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За відповідне рішення проголосувало 254 нардепи.

Теги: Новини політики Новини України Олександр Данилюк Міністерство фінансів України
Джерело: 24 Канал
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