13:12
9 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 15°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина
Вєсті Кремля
22:21, 8 июня
Вести.UA. Зеркальный ответ Мураеву. "Отставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:44, 8 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

"Мы как команда покидаем Минфин": коллеги Данилюка подали в отставку

73 Читати новину українською
Коллеги Данилюка подали в отставку
Коллеги Данилюка подали в отставку / ukrinform.ua

Люди, которые пришли с экс-чиновником Александром Данилюком в Министерство финансов, в частности, Юрий Буца и Сергей Марченко, подали заявления об отставке.

Об этом говорится на сайте "Общественное".

Читайте также: Данилюк в отставке пугает, что грозит Украине без очередного транша МВФ

Данилюк отметил, что речь идет не только о заместителях, но и о советниках.

Люди, которые пришли вместе со мной подали свои заявления об отставке. Мы как команда покидаем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе также идут. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом,
– добавил он.

В то же время, Оксана Маркарова, которую на данное время назначили исполняющей обязанности министра, заявление не писала. Она, по словам Данилюка, работала в ведомстве еще до его прихода.

К слову, бывший министр финансов Александр Данилюк рассказал, что перед голосованием в Совете за его увольнение 7 июня говорил с президентом Петром Порошенко по этому поводу.
Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров об отставке министра финансов Александра Данилюка. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа.

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство финансов Украины Александр Данилюк
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как сменить работу тому, кто засиделся
сегодня, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 264
Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
сегодня, 08:38 Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
Блог Медіа 7361
Отношение украинцев к США и России кардинально изменилось за 5 лет: инфографика
сегодня, 08:01 Отношение украинцев к США и России кардинально изменилось за 5 лет: инфографика
719
Як антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
8 июня, 23:01 Як антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
Роман Маселко 95
Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
8 июня, 22:00 Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
Олексій Чибісов 4046
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук