"Мы как команда покидаем Минфин": коллеги Данилюка подали в отставку

Люди, которые пришли с экс-чиновником Александром Данилюком в Министерство финансов, в частности, Юрий Буца и Сергей Марченко, подали заявления об отставке.

Об этом говорится на сайте "Общественное".

Читайте также: Данилюк в отставке пугает, что грозит Украине без очередного транша МВФ

Данилюк отметил, что речь идет не только о заместителях, но и о советниках.

Люди, которые пришли вместе со мной подали свои заявления об отставке. Мы как команда покидаем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе также идут. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом,

– добавил он.

В то же время, Оксана Маркарова, которую на данное время назначили исполняющей обязанности министра, заявление не писала. Она, по словам Данилюка, работала в ведомстве еще до его прихода.

К слову, бывший министр финансов Александр Данилюк рассказал, что перед голосованием в Совете за его увольнение 7 июня говорил с президентом Петром Порошенко по этому поводу.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров об отставке министра финансов Александра Данилюка. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа.