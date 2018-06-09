"Мы как команда покидаем Минфин": коллеги Данилюка подали в отставку
Люди, которые пришли с экс-чиновником Александром Данилюком в Министерство финансов, в частности, Юрий Буца и Сергей Марченко, подали заявления об отставке.
Об этом говорится на сайте "Общественное".
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Данилюк отметил, что речь идет не только о заместителях, но и о советниках.
Люди, которые пришли вместе со мной подали свои заявления об отставке. Мы как команда покидаем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе также идут. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом,
– добавил он.
В то же время, Оксана Маркарова, которую на данное время назначили исполняющей обязанности министра, заявление не писала. Она, по словам Данилюка, работала в ведомстве еще до его прихода.
К слову, бывший министр финансов Александр Данилюк рассказал, что перед голосованием в Совете за его увольнение 7 июня говорил с президентом Петром Порошенко по этому поводу.
Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров об отставке министра финансов Александра Данилюка. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа.