Данилюк перед увольнением разговаривал с Порошенко

Бывший министр финансов Александр Данилюк рассказал, что перед голосованием в Совете за его освобождение 7 июня говорил с президентом Петром Порошенко по этому поводу.

Об этом сообщает "Громадське".

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"Мы с ним разговаривали, но разговаривали прямо перед голосованием, когда он был в Раде. Я просто сказал ему, что вопрос меня действительно волнует, как будет дальше развиваться ситуация. Ведь этот год непростой, и чрезвычайно сложный 2019-й. Меня сильно беспокоит , что сейчас никто не думает о 2019, ведь это избирательный год", – сказал экс-министр.

Данилюк добавил, что предлагал премьеру Владимиру Гройсману извиниться за свое поведение на заседании правительства 6 июня. Кроме того, он отметил, что вся его команда также идет из министерства.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров об отставке министра финансов Александра Данилюка. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа.