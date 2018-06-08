На аргументы Данилюка в Гройсмана не было ответов, – Найем

У Владимира Гройсмана был положительный образ премьер-министра, который что-то делает для страны и т. д., но он его разрушил после отставки министра финансов Данилюка.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал нардеп Мустафа Найем.

Читайте также: Данилюк был бы замечательным министром финансов в стране мажоритарных депутатов, – Шабунин

"Ясно одно это то, что увольнение Данилюка не сыграло Гройсману на руку. Он ничего за это не получил", – отметил Мустафа Найем.

По словам нардепа, ни на один аргумент, которые Данилюк выразил в парламенте, Гройсман не ответил. Ни относительно заместителей, ни относительно международных учреждений, ни относительно распределения денег и тому подобное. Все, что он сказал, это то, что ему не понравилось письмо, но это не аргументы.

"Главный корень этого всего, что приближается избирательное время и это уже нескрываемая коррупция политического уровня. То есть, мы тебе, мажоритарщику, выделяем на округ конкретную сумму денег, ты за это голосуешь за наш бюджет или наши вопросы, а в округе ты можешь сказать, что это я решил. это и есть политическая коррупция для избирателей", – рассказал депутат.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров об отставке министра финансов Александра Данилюка. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа.