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На аргументи Данилюка у Гройсмана не було відповідей, – Найєм

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Мустафа Найєм
Мустафа Найєм / Фото з відкритих джерел

У Володимира Гройсмана був позитивний образ прем’єр-міністра, який щось робить для країни, але він його зруйнував після відставки міністра фінансів Данилюка.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів нардеп Мустафа Найєм.

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"Зрозуміло одне це те, що звільнення Данилюка не зіграло Гройсману на руку. Він нічого за це не отримав", – зазначив Мустафа Найєм. 

За словами нардепа, на жоден аргумент, які Данилюк висловив в парламенті, Гройсман не відповів. Ані щодо заступників, ані щодо міжнародних установ, ані щодо розподілу грошей тощо. Все, що він сказав, це те, що йому не сподобався лист, але це не аргументи.

"Головний корінь цього всього, що наближається виборчий час і це вже є неприхована корупція політичного рівня. Тобто, ми тобі, мажоритарнику, виділяємо на округ конкретну суму грошей, ти за це голосуєш, за наш бюджет або за наші питання, а на окрузі ти можеш сказати, що це я вирішив. Це і є політична корупція для виборців", – розповів депутат.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету Міністрів щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За відповідне рішення проголосувало 254 нардепи.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Олександр Данилюк Мустафа Найєм Міністерство фінансів України
Джерело: 24 канал
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