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Данилюк був би чудовим міністром фінансів в країні мажоритарних депутатів, – Шабунін

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Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк
Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк / comments.ua

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Олександр Данилюк міг відмовити мажоритарникам у витрачанні коштів, а це дуже рідке явище в українській політиці.

Про це він повідомив у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, міністр фінансів має зберігати бюджет країни. 

Це був перший міністр фінансів, який посилав мажоритарників … лісом. Саме тому 7 червня такі мажоритарники зі святковим настроєм його позбулися,
– сказав Шабунін.

"Уявіть собі таку ситуацію, ніби системою фінансів країни керує дружина. І от прийшов до неї син і каже: "Ти знаєш, мамо, я хочу собі збудувати в дворі гойдалку. Мама відповідає: "Я – за, але на це треба 5 тисяч гривень, а в нас є лише 3 на їжу на 2 тижні". А син на це говорить: "Мамо, не хочу, віддай ці гроші мені" – ось так виглядає ситуація в Україні між мажоритарниками і міністром фінансів", – розповів голова Центру протидії корупції.

Шабунін також розповів про кандидатів на посаду міністра фінансів України.

Маркарова робила хороші речі, наприклад, вона відповідальна за запуск системи, якою користуються всі журналісти-розслідувачі. А щодо Южаніна, то я скептик в тому плані, що парламент проголосує за нього,
– додав він.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 8 червня 2018

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету Міністрів щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За відповідне рішення проголосувало 254 нардепи.

На вакантну посаду вже призначили першу заступницю міністра Оксану Маркарову, але лише як виконувачку обов'язків. Тобто Мінфін поки лишається без міністра, а отже і без відповідальної за бюджет особи.

Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк Віталій Шабунін Міністерство фінансів України
Джерело: 24 Канал
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