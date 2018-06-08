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Данилюк был бы замечательным министром финансов в стране мажоритарных депутатов, – Шабунин

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Бывший министр финансов Александр Данилюк
Бывший министр финансов Александр Данилюк / comments.ua

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Александр Данилюк мог отказать мажоритарщикам в расходовании средств, а это очень редкое явление в украинской политике.

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 канала.

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По его словам, министр финансов должен беречь бюджет страны.

Это был первый министр финансов, который посылал мажоритарщиков ... лесом. Именно поэтому 7 июня такие мажоритарщики с праздничным настроением от него избавились,
– сказал Шабунин.

"Представьте себе такую ​​ситуацию, что системой финансов страны руководит жена. И вот пришел к ней сын и говорит: "Ты знаешь, мама, я хочу себе построить во дворе качели. Мама отвечает: "Я – за, но на это надо 5000 гривен, а у нас есть только 3 на еду на 2 недели". А сын на это говорит: "Мама, не хочу, отдай эти деньги мне" – вот так выглядит ситуация в Украине между мажоритарщиками и министром финансов", – рассказал глава Центра противодействия коррупции.

Шабунин также рассказал о кандидатах на должность министра финансов Украины.

Маркарова делала хорошие вещи, например, она ответственна за запуск системы, которой пользуются все журналисты-расследователи. А относительно Южанина, то я скептик в том плане, что парламент проголосует за него,
– добавил он.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров об отставке министра финансов Александра Данилюка. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа.

На вакантную должность уже назначена Первый заместитель министра Оксана Маркарова, но только как исполняющая обязанности. То есть Минфин пока остается без министра, а значит и без ответственного за бюджет лица.

Теги: Новости политики Новости Украины Министерство финансов Украины Виталий Шабунин Александр Данилюк
Источник: 24 Канал
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