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Звільнення Данилюка – це велика капость від депутатів, – фінансовий аналітик

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Олександр Данилюк
Олександр Данилюк / Українське фото

Проголосувавши за звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів, депутати "зробили велику капость", тому що Данилюк був одним з найкращих міністрів у складі чинного Кабміну.

Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив фінансовий аналітик Сергій Фурса. 

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"Для мене це велика ложка дьогтю і така собі капость, яку зробили депутати. Завжди, коли їх змушують робити щось корисне, наприклад, під тиском МВФ, вони потім роблять якісь капості. А це (голосування за звільнення Динилюка з посади міністра фінансів – 24 канал) велика капость, бо міністр фінансів Данилюк був, напевно, одним з найкращих міністрів в уряді, який зараз існує. Це був один з небагатьох міністрів, якого можна було "показувати" у пристойному товаристві", – переконаний експерт. 

Разом з тим, Фурса припустив, що Міжнародний валютний фонд навряд зацікавлять кадрові зміни у Кабінеті Міністрів. 

МВФ – це не про людей, а про політику. І вони відстоюють політику установ, а не конкретних людей. У нас існує такий міф, що у нас наче є люди, які взагалі є агентами МВФ. То такого немає. МВФ важливо, щоб наше Міністерство фінансів і його політика не змінились, щоб воно продовжувало виконувати ключові речі, які робило до цього,
– додав аналітик. 

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 7 червня 2018

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету Міністрів щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За відповідне рішення проголосувало 254 нардепи.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Олександр Данилюк Міністерство фінансів України
Джерело: 24 канал
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