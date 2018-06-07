Увольнение Данилюка – это большая пакость от депутатов, – финансовый аналитик

Проголосовав за увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов, депутаты "сделали большую пакость", потому что Данилюк был одним из лучших министров в составе действующего Кабмина.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

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"Для меня это большая ложка дегтя и такая себе пакость, которую сделали депутаты. Всегда, когда их заставляют делать что-то полезное, например, под давлением МВФ, они потом делают какие-то пакости. А это (голосование за увольнение Динилюка с должности министра финансов – 24 канал) большая пакость, потому что министр финансов Данилюк был, наверное, одним из лучших министров в правительстве, который сейчас существует. Это был один из немногих министров, которого можно было "показывать" в приличном обществе", – убежден эксперт.

Вместе с тем, Фурса предположил, что Международный валютный фонд вряд ли заинтересуют кадровые изменения в Кабинете Министров.

МВФ – это не о людях, а о политике. И они отстаивают политику учреждений, а не конкретных людей. У нас существует такой миф, что у нас как будто есть люди, которые вообще являются агентами МВФ. То такого нет. МВФ важно, чтобы наше Министерство финансов и его политика не изменилась, чтобы оно продолжало выполнять ключевые вещи, которые делало до этого,

– добавил аналитик.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров относительно отставки министра финансов Александра Данилюка. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа.