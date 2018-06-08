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Данилюк перед звільненням розмовляв з Порошенком

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Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк
Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк / izvestia.kiev.ua

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, що перед голосуванням у Раді за його звільнення 7 червня говорив з президентом Петром Порошенком з цього приводу.

Про це повідомляє "Громадське".

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"Ми з ним розмовляли, але розмовляли прямо перед голосуванням, коли він був у Раді. Я просто сказав йому, що питання мене дійсно хвилює, як буде далі розвиватися ситуація. Адже цей рік непростий, і надзвичайно складний 2019-й. Мене сильно турбує, що зараз ніхто не думає про 2019, адже це виборчий рік",  сказав екс-міністр.

Данилюк додав, що пропонував прем’єру Володимиру Гройсману вибачитися за свою поведінку на засіданні уряду 6 червня. Крім того, він зазначив, що уся його команда також іде з міністерства.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету Міністрів щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За відповідне рішення проголосувало 254 нардепи.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Олександр Данилюк Міністерство фінансів України
Джерело: 24 Канал
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