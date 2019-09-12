Данилюк встретился с бывшими генсеком НАТО и послом США: фото

Секретарь Совета нацбезопасности провел встречу с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном и бывшим послом США Александром Вершбоу. Во время встречи, в частности, обсуждался вопрос безопасности на Донбассе.

Александр Данилюк поблагодарил собеседников за стратегическое сотрудничество и поддержку реформ оборонного блока безопасности, сообщает СНБО.

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Во время встречи также обсуждались вопросы сотрудничества Украины со странами НАТО, а также инициативы украинской власти по реформированию сектора безопасности и обороны.

Андерс Фог Расмуссен поздравил украинскую сторону с имплементацией реформ и выразил поддержку в дальнейшем сотрудничестве.

Встреча в СНБО: смотрите фото