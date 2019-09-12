00:43
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Данилюк зустрівся з колишніми генсеком НАТО та послом США: фото

      65 Читать новость на русском
      Зустріч в Раді нацбезпеки
      Зустріч в Раді нацбезпеки / РНБО

      Секретар Ради нацбезпеки провів зустріч з ексгенсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном та колишнім послом США Александром Вершбоу. Під час зустріч, зокрема, обговорювалося безпекове питання на Донбасі.

      Олександр Данилюк подякував співрозмовникам за стратегічне співробітництво та підтримку реформ оборонно-безпекового блоку, повідомляє РНБО.

      Цікаво: Данилюк анонсував зміну акціонера "Укроборонпрому"

      Під час зустрічі також обговорювалися питання співпраці України з країнами НАТО, а також ініціативи української влади щодо реформування сектору безпеки й оборони.

      Андерс Фог Расмуссен привітав українську сторону з імплементацією реформ та висловив підтримку у подальшій співпраці.

      Зустріч в РНБО: дивіться фото

      blog_ava
      Чому Гриб не потиснув руку Зеленському: пояснення звільненого політв’язня
      12 вересня
      34827
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк РНБО Андерс Фог Расмуссен НАТО Новини США
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 12 вересня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 вересня: втрати на Донбасі і нове відтермінування для євробляхерів
      12 вересня , 22:25 Головні новини 12 вересня: втрати на Донбасі і нове відтермінування для євробляхерів
      988
      Иск против России в ЕСПЧ, политика "новых крымских" и возвращение лихих 90-х: новости Крымнаша
      12 вересня , 22:00 Иск против России в ЕСПЧ, политика "новых крымских" и возвращение лихих 90-х: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 384
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      12 вересня , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1415
      Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      12 вересня , 21:01 Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      Євгенія Мазур 539
      Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      12 вересня , 20:01 Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      Світлана Попова 1480
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук