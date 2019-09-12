Данилюк зустрівся з колишніми генсеком НАТО та послом США: фото

Секретар Ради нацбезпеки провів зустріч з ексгенсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном та колишнім послом США Александром Вершбоу. Під час зустріч, зокрема, обговорювалося безпекове питання на Донбасі.

Олександр Данилюк подякував співрозмовникам за стратегічне співробітництво та підтримку реформ оборонно-безпекового блоку, повідомляє РНБО. Цікаво: Данилюк анонсував зміну акціонера "Укроборонпрому" Під час зустрічі також обговорювалися питання співпраці України з країнами НАТО, а також ініціативи української влади щодо реформування сектору безпеки й оборони. Андерс Фог Расмуссен привітав українську сторону з імплементацією реформ та висловив підтримку у подальшій співпраці. Зустріч в РНБО: дивіться фото