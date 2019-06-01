Данилюк: Задолженность по зарплате шахтерам выплатят в сжатые сроки

Задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт выплатят в сжатые сроки – это пообещал секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

Информацию об этом разместил сам Данилюк на своей странице в Facebook. Он напомнил, что 31 мая состоялось "продуктивное совещание президента с членами СНБО и с руководителями энергетической отрасли".

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В течении совещания участники "обнаружили несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности", однако "удалось решить некоторые насущные вопросы". В том числе и относительно долга по зарплате.

В сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт,

– написал Данилюк.

При этом Данилюк обратил внимание, что "правительство должно ввести эффективный механизм оздоровления ситуации" в угольной отрасли. Прежде всего по усилению безопасности труда шахтеров.

Секретарь СНБО добавил, что по инициативе президента Украины "будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная". У него осталось трое детей".

Что известно о трагедии на шахте "Лесная"?В ночь на 29 мая на шахте "Лесная" в Сокольском районе Львовской области произошел обвал породы. Под обвалом оказались двое горняков – к сожалению, они не выжили. Спасатели подняли на поверхность их тела. Это 22-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлик.



В тот же день, 29 мая, президент Зеленский встретился с горняками "Лесной", выразил соболезнования родственникам погибших и обсудил главные проблемы шахтеров.



После этого он сразу объявил о созыве СНБО для обсуждения проблем в энергетической отрасли Украины и трагедии на "Лесной" (что обсуждали и о чем договорились – читайте и смотрите в сюжете 24 канала).

О самых масштабных трагедиях на шахтах Украины – читайте в материале 24 канала.