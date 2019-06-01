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      Данилюк: Задолженность по зарплате шахтерам выплатят в сжатые сроки

      91 Читати новину українською
      Шахтеры должны вскоре получить задолженные им деньги
      Шахтеры должны вскоре получить задолженные им деньги / 24 канал

      Задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт выплатят в сжатые сроки – это пообещал секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

      Информацию об этом разместил сам Данилюк на своей странице в Facebook. Он напомнил, что 31 мая состоялось "продуктивное совещание президента с членами СНБО и с руководителями энергетической отрасли".

      Читайте также: Обвал породы произошел на шахте "Лесная" на Львовщине: есть погибшие

      В течении совещания участники "обнаружили несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности", однако "удалось решить некоторые насущные вопросы". В том числе и относительно долга по зарплате.

      В сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт,
      – написал Данилюк.

      При этом Данилюк обратил внимание, что "правительство должно ввести эффективный механизм оздоровления ситуации" в угольной отрасли. Прежде всего по усилению безопасности труда шахтеров.

      Секретарь СНБО добавил, что по инициативе президента Украины "будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная". У него осталось трое детей".

      Что известно о трагедии на шахте "Лесная"?В ночь на 29 мая на шахте "Лесная" в Сокольском районе Львовской области произошел обвал породы. Под обвалом оказались двое горняков – к сожалению, они не выжили. Спасатели подняли на поверхность их тела. Это 22-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлик.

      В тот же день, 29 мая, президент Зеленский встретился с горняками "Лесной", выразил соболезнования родственникам погибших и обсудил главные проблемы шахтеров.

      После этого он сразу объявил о созыве СНБО для обсуждения проблем в энергетической отрасли Украины и трагедии на "Лесной" (что обсуждали и о чем договорились – читайте и смотрите в сюжете 24 канала).

      О самых масштабных трагедиях на шахтах Украины – читайте в материале 24 канала.

      blog_ava
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      Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Зарплата Аварии на шахтах Александр Данилюк СНБО
      Источник: 24 канал
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