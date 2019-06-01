Данилюк: Заборговану зарплату шахтарям виплатять у стислі терміни

Заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт виплатять у стислі терміни – це пообіцяв секретар РНБО України Олександр Данилюк.

Інформацію про це розмістив сам Данилюк на своїй сторінці у Facebook. Він нагадав, що 31 травня відбулася "продуктивна нарада президента з членами РНБО і з керівниками енергетичної галузі".

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Протягом наради учасники "виявили кілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національній безпеці", однак "вдалося розв'язати деякі нагальні питання". Зокрема і щодо боргу із зарплати.

В стислі строки буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт,

– написав Данилюк.

При цьому Данилюк звернув увагу, що "уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації" у вугільній галузі. Насамперед щодо посилення безпеки праці шахтарів.

Секретар РНБО додав, що за ініціативою президента України "буде вирішене питання придбання житла для сім'ї гірника, який загинув на шахті "Лісова". У нього залишилося троє дітей".

Що відомо про трагедію на шахті "Лісова"?Уночі проти 29 травня на шахті "Лісова" в Сокальському районі Львівської області стався обвал породи. Під обвалом опинилися двоє гірників – на жаль, вони не вижили. Рятувальники підняли на поверхню їхні тіла. Це 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик.



Того ж 29 травня президент Зеленський зустрівся з гірниками "Лісової", висловив співчуття родичам загиблих та обговорив головні проблеми шахтарів.



Після цього він одразу оголосив про скликання РНБО для обговорення проблем в енергетичній галузі України та трагедії на "Лісовій" (що обговорювали та про що домовилися – читайте та дивіться у сюжеті 24 каналу).

Про наймасштабніші трагедії на шахтах України – читайте у матеріалі 24 каналу.