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      Данилюк: Заборговану зарплату шахтарям виплатять у стислі терміни

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      Шахтарі мали б незабаром отримати заборговані їм гроші
      Шахтарі мали б незабаром отримати заборговані їм гроші / 24 канал

      Заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт виплатять у стислі терміни – це пообіцяв секретар РНБО України Олександр Данилюк.

      Інформацію про це розмістив сам Данилюк на своїй сторінці у Facebook. Він нагадав, що 31 травня відбулася "продуктивна нарада президента з членами РНБО і з керівниками енергетичної галузі". 

      Читайте також: Обвал породи стався на шахті "Лісова" на Львівщині: є загиблі

      Протягом наради учасники "виявили кілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національній безпеці", однак "вдалося розв'язати деякі нагальні питання". Зокрема і щодо боргу із зарплати.

      В стислі строки буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт,
      – написав Данилюк.

      При цьому Данилюк звернув увагу, що "уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації" у вугільній галузі. Насамперед щодо посилення безпеки праці шахтарів.

      Секретар РНБО додав, що за ініціативою президента України "буде вирішене питання придбання житла для сім'ї гірника, який загинув на шахті "Лісова". У нього залишилося троє дітей".

      Що відомо про трагедію на шахті "Лісова"?Уночі проти 29 травня на шахті "Лісова" в Сокальському районі Львівської області стався обвал породи. Під обвалом опинилися двоє гірників – на жаль, вони не вижили. Рятувальники підняли на поверхню їхні тіла. Це 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик. 

      Того ж 29 травня президент Зеленський зустрівся з гірниками "Лісової", висловив співчуття родичам загиблих та обговорив головні проблеми шахтарів.

      Після цього він одразу оголосив про скликання РНБО для обговорення проблем в енергетичній галузі України та трагедії на "Лісовій" (що обговорювали та про що домовилися – читайте та дивіться у сюжеті 24 каналу).

      Про наймасштабніші трагедії на шахтах України – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики РНБО Олександр Данилюк Аварії на шахтах Зарплата Гроші
      Джерело: 24 канал
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