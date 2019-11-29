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      Данилюк заявил, что влияние Коломойского на Украине уменьшается

      78 Читати новину українською
      Александр Данилюк / gettyimages

      Влияние олигарха Игоря Коломойского на руководство Украины постоянно уменьшается. Об этом свидетельствуют его многочисленные интервью и комментарии.

      Такое мнение высказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк на дискуссии "Украина после выборов: куда направляется Президент Зеленский", которая состоялась в Берлине, сообщает корреспондент "Укринформа".

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      "Мое четкое убеждение, что влияние Коломойского – не на Зеленского, а на ситуацию в стране, я так на это смотрю – значительно уменьшилось. Я это вижу", – добавил Данилюк.

      По его убеждению, многочисленные интервью и комментарии олигарха подтверждают, что он теряет влияние – и "этот процесс будет только усиливаться".

      Александр Данилюк также напомнил, что именно его подпись стоит под документами, которые перевели банк в государственную собственность.

      Что известно об отставке Данилюка?27 сентября Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Тогда президент как раз находился с официальным визитом в США, поэтому рассмотрение заявления было перенесено на время, когда президент вернется.

      30 сентября Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский рассмотрел заявление и подписал указ об отставке Данилюка. На посту Данилюка заменил Алексей Данилов.

      Одной из причин своей отставки Данилюк называет именно события вокруг "Приватбанка" и возможную отмену его национализации.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Приватбанк Александр Данилюк
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