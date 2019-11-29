Данилюк заявил, что влияние Коломойского на Украине уменьшается

Влияние олигарха Игоря Коломойского на руководство Украины постоянно уменьшается. Об этом свидетельствуют его многочисленные интервью и комментарии.

Такое мнение высказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк на дискуссии "Украина после выборов: куда направляется Президент Зеленский", которая состоялась в Берлине, сообщает корреспондент "Укринформа".

Читайте также: Богдан: Данилюка в нашу команду привел я

"Мое четкое убеждение, что влияние Коломойского – не на Зеленского, а на ситуацию в стране, я так на это смотрю – значительно уменьшилось. Я это вижу", – добавил Данилюк.

По его убеждению, многочисленные интервью и комментарии олигарха подтверждают, что он теряет влияние – и "этот процесс будет только усиливаться".

Александр Данилюк также напомнил, что именно его подпись стоит под документами, которые перевели банк в государственную собственность.

Что известно об отставке Данилюка?27 сентября Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Тогда президент как раз находился с официальным визитом в США, поэтому рассмотрение заявления было перенесено на время, когда президент вернется.



30 сентября Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский рассмотрел заявление и подписал указ об отставке Данилюка. На посту Данилюка заменил Алексей Данилов.



Одной из причин своей отставки Данилюк называет именно события вокруг "Приватбанка" и возможную отмену его национализации.