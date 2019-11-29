Данилюк заявив, що вплив Коломойського на Україну зменшується

Вплив олігарха Ігоря Коломойського на керівництво України постійно зменшується. Про це свідчать його численні інтерв'ю та коментарі.

Таку думку висловив колишній секретар РНБО Олександр Данилюк на дискусії "Україна після виборів: куди прямує Президент Зеленський", яка відбулась у Берліні, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

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"Моє чітке переконання, що вплив Коломойського – не на Зеленського, а на ситуацію в країні, я так на це дивлюся – значно зменшився. Я це бачу", – додав Данилюк.

На його переконання, численні інтерв`ю та коментарі олігарха підтверджують, що він втрачає вплив – і "цей процес буде тільки підсилюватися".

Олександр Данилюк також нагадав, що саме його підпис стоїть під документами, які перевели банк у державну власність.

Що відомо про відставку Данилюка?27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Тоді президент саме перебував з офіційним візитом у США, тому розгляд заяви був перенесений на час, коли президент повернеться.



30 вересня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський розглянув заяву та підписав указ про відставку Данилюка. На посаді Данилюка замінив Олексій Данілов.



Однією із причин своєї відставки Данилюк називає саме події навколо "Приватбанку" і можливе скасування його націоналізації.