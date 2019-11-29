09:51
29 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:38, 28 листопада
      Вєсті.UA
      19:03, 28 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Данилюк заявив, що вплив Коломойського на Україну зменшується

      2432 Читать новость на русском
      Олександр Данилюк / gettyimages

      Вплив олігарха Ігоря Коломойського на керівництво України постійно зменшується. Про це свідчать його численні інтерв'ю та коментарі.

      Таку думку висловив колишній секретар РНБО Олександр Данилюк на дискусії "Україна після виборів: куди прямує Президент Зеленський", яка відбулась у Берліні, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

      Читайте також: Богдан: Данилюка в нашу команду привів я

      "Моє чітке переконання, що вплив Коломойського – не на Зеленського, а на ситуацію в країні, я так на це дивлюся – значно зменшився. Я це бачу", – додав Данилюк.

      На його переконання, численні інтерв`ю та коментарі олігарха підтверджують, що він втрачає вплив – і "цей процес буде тільки підсилюватися".

      Олександр Данилюк також нагадав, що саме його підпис стоїть під документами, які перевели банк у державну власність.

      Що відомо про відставку Данилюка?27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Тоді президент саме перебував з офіційним візитом у США, тому розгляд заяви був перенесений на час, коли президент повернеться.

      30 вересня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський розглянув заяву та підписав указ про відставку Данилюка. На посаді Данилюка замінив Олексій Данілов.

      Однією із причин своєї відставки Данилюк називає саме події навколо "Приватбанку" і можливе скасування його націоналізації.

      Піар заради "лайків"? Все, що варто знати про справу щодо погроз Зеленському
      сьогодні
      3491
      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк Приватбанк Ігор Коломойський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Путін жорстко грав проти Макрона, але француз все вибачив, – Süddeutsche Zeitung
      Світові Медіа 843
      сьогодні , 08:05 Піар заради "лайків"? Все, що варто знати про справу щодо погроз Зеленському
      Інна Жолобович 3490
      27 листопада , 19:50 Бюджетна 3Д модель електрокаміну: огляд новинки 2020 року
      533
      сьогодні , 06:44 Скільки коштує таксі з аеропорту у світових столицях: інфографіка
      Вероніка Климська 1495
      сьогодні , 01:00 Повернення Хорошковського: звідки ростуть ноги у полювання за "хрещеним батьком" Альперіним
      Антон Голобородько 1715
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук