Богдан: Данилюка в нашу команду привів я

Про конфлікт Богдана – Данилюка йшлося відразу після звільнення останнього з посади секретаря РНБО. Річ у тім, що Данилюк бачив себе на всіх посадах, окрім тієї, яку займав.

Так раптове звільнення Олександра Данилюка прокоментував глава Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв’ю "Українській Правді".

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Взагалі в нашу команду Олександра Данилюка привів я. Ми з ним давним-давно знайомі, ще багато років тому. Питання було не до ефективності. Питання було в тому, що Саша весь час себе бачив у різних місцях, але не в тому, де він перебував,

– наголосив він.

Крім того, Богдан натякнув: Данилюк не справлявся із поточною роботою, а фактично "влізав" у інші сфери.

Він не займався поточною роботою, він займався стратегічним плануванням життя держави, а заодно і світу. Можливо, свої організаторські здібності він у майбутньому як великий політик зможе реалізувати, але ми були занадто малі, занадто тісні для такого впливового політика,

– зіронізував глава Офісу Президента.

Водночас, попри свій скептицизм, Богдан додав, що в команді Зеленського готові прийняти Данилюка назад, якщо знайдеться місце, де він буде ефективним і результативним.

Що відомо про відставку Данилюка?27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Тоді президент саме перебував з офіційним візитом у США, тому розгляд заяви був перенесений на час, коли президент повернеться.



30 вересня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський розглянув заяву та підписав указ про відставку Данилюка. На посаді Данилюка замінив Олексій Данілов.



Однією із причин своєї відставки Данилюк називає саме події навколо "Приватбанку" і можливе скасування його націоналізації.