Богдан: Данилюка в нашу команду привел я

О конфликте Богдана – Данилюка говорилось сразу после увольнения последнего с должности секретаря СНБО. Дело в том, что Данилюк видел себя на всех должностях, кроме той, которую занимал.

Так внезапное увольнение Александра Данилюка прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Богдан в интервью "Украинской Правде".

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Вообще в нашу команду Александра Данилюка привел я. Мы с ним давным-давно знакомы, еще много лет назад. Вопрос был не в эффективности. Вопрос был в том, что Саша все время себя видел в разных местах, но не в том, где он находился,

– подчеркнул он.

Кроме того, Богдан намекнул: Данилюк не справлялся с текущей работой, а фактически "влезал" в другие сферы.

Он не занимался текущей работой, он занимался стратегическим планированием жизни государства, а заодно и мира. Возможно, свои организаторские способности он в будущем как большой политик сможет реализовать, но мы были слишком малы, слишком тесны для такого влиятельного политика,

– сыронизировал глава Офиса Президента.

В то же время, несмотря на свой скептицизм, Богдан добавил, что в команде Зеленского готовы принять Данилюка назад, если найдется место, где он будет эффективным и результативным.

Что известно об отставке Данилюка?

27 сентября Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Тогда президент как раз находился с официальным визитом в США, поэтому рассмотрение заявления было перенесено на время, когда президент вернется.



30 сентября Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский рассмотрел заявление и подписал указ об отставке Данилюка. На посту Данилюка заменил Алексей Данилов.



Одной из причин своей отставки Данилюк называет именно события вокруг "Приватбанка" и возможную отмену его национализации.