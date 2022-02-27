На протяжении всех четырех дней Национального сопротивления окупанты понесли большие потери. Это касается техники и живой силы.

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На Юге Украины бойцы ВСУ дают отпор попыткам десантирования окупантов.

Под Харьковом продолжаются тяжелые бои

По словам Данилова, враги собираются осадить Харьков, однако им пока это не удается.

За сутки 26 февраля окупанты понесли серьезные потери. Бойцы ВСУ уничтожили много техники и личного состава окупантов.

Тем не менее, утром 27 февраля россияне начали забрасывать в Харьков ДРГ. По состоянию на 10:00 большинство врагов уже уничтожено. Продолжаются бои.

Президент Украины, Правительство, центральные органы исполнительной власти находятся в столице – работают над организацией отпора российскому вторжению. Ситуация напряженная, но хочу, чтобы вы знали – с каждым днем ​​нашего Национального сопротивления мы крепнем! Запад ввел смертельные для российской экономики санкции, набросив финансовую петлю на шею кремлевскому режиму, и начинает постепенно ее затягивать,

– отметил Данилов.

Что происходит на фронте

В ночь на 27 февраля российские захватчики не смогли продвинуться ни в одном из направлений.

Украинские военные уничтожили вражескую армию, пытавшуюся наступать на Харьков, однако утром в город ворвалось некоторое количество легкой техники. Ее частично уничтожили.

В Киеве бойцы ТРО и ВСУ обезвредили несколько ВРГ.

По данным мэра Новой Каховки, окупанты полностью контролируют город и дамбу, которая перекрывает воду в Крым.