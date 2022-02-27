В сети показали видео, как оккупанты ракетами и бомбардировками разрушают жилые дома и важную инфраструктуру.

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Ранее возле Василькова в результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе КЛО. Информации о пострадавших нет, однако в ГСЧС уверяют, что угрозы для людей нет.

Теперь местные рассказали, что бомбардировки разрушили ПТУ в Василькове. К тому же, до сих пор продолжается пожар на нефтебазе.

Добавим, что нефтебаза сети КЛО вспыхнула еще ночью. "Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом", – сообщил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба.

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