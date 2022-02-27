У мережі показали відео, як окупанти ркетами та бомбардуванням руйнують житлові будинки та важливу інфраструктуру.
До теми На Троєщині чорний дим: щось зірвалось
Раніше біля Василькова внаслідок обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі КЛО. Інформації про постраждалих немає, проте в ДСНС запевняють, що загрози для людей немає.
Тепер місцеві розповіли, що бомбардування зруйновано ПТУ у Василькові. До того ж, досі триває пожежа на нафтобазі.
Додамо, що нафтобаза мережі КЛО спалахнула ще вночі. "Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом", – повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.