Після гучного вибуху, густий чорний дим піднімається зі сторони, найскоріше, вулиці Лаврухіна.

Увага Вони воюють проти всього живого – дитсадів і швидких, – Зеленський

На відео чути, як жінка каже, що вибухнуло авто і бус.

Всі вікна повибивало. Говорять машина і бус горить,

– говорить очевидиця.

Також на відео видно, як поруч палаючого авто ходить дитина.

Раніше біля Василькова внаслідок обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі КЛО. Інформації про постраждалих немає, проте в ДСНС запевняють, що загрози для людей немає.

Також російські військові обстрілюють житлові будинки у Бучі. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як працює ворожа техніка.

Увага З'явилось відео, як окупанти обстрілюють житлові будинки в Бучі

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