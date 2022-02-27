На видео слышно, как женщина говорит, что взорвалось авто и бус.
Внимание Они воюют против всего живого – детсадов и скорых, – Зеленский
Все окна повыбивало. Говорят машина и бус горят,
– говорит очевидица.
Также на видео видно, как рядом с горящим авто ходит ребенок.
Ранее возле Василькова в результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе КЛО. Информации о пострадавших нет, однако в ГСЧС уверяют, что угрозы для людей нет.
Также российские военные обстреливают жилые дома в Буче. В сети появилось видео, на котором видно, как работает вражеская техника.
Внимание Появилось видео, как оккупанты обстреливают жилые дома в Буче
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