Впродовж усіх чотирьох днів Національного спротиву окупанти зазнали великих втрат. Стосується це техніки та живої сили.

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На Півдні України бійці ЗСУ дають відсіч спробам десантування окупантів.

Під Харковом тривають важкі бої

За словами Данілова, вороги збираються взяти Харків в облогу, однак їм поки що це не вдається.

За добу 26 лютого окупанти зазнали серйозних втрат. Бійці ЗСУ знищили багато техніки та особового складу окупантів.

Тим не менш, вранці 27 лютого росіяни почали закидувати до Харкова ДРГ. Станом на 10:00 більшість ворогів вже знищена. Тривають бої.



Президент України, Уряд, центральні органи виконавчої влади знаходятся в столиці - працюють над організацією відсічі російському вторгненню. Ситуація напружена, але хочу, щоб ви знали - з кожним днем нашого Національного спротиву ми міцнішаємо! Захід увів смертельні для російської економіки санкції, накинувши фінансовий зашморг на шию кремлівському режиму, і починає поступово його затягувати,

– зазначив Данілов.

Що відбувається на фронті