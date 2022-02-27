Впродовж усіх чотирьох днів Національного спротиву окупанти зазнали великих втрат. Стосується це техніки та живої сили.
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На Півдні України бійці ЗСУ дають відсіч спробам десантування окупантів.
Під Харковом тривають важкі бої
- За словами Данілова, вороги збираються взяти Харків в облогу, однак їм поки що це не вдається.
- За добу 26 лютого окупанти зазнали серйозних втрат. Бійці ЗСУ знищили багато техніки та особового складу окупантів.
- Тим не менш, вранці 27 лютого росіяни почали закидувати до Харкова ДРГ. Станом на 10:00 більшість ворогів вже знищена. Тривають бої.
Президент України, Уряд, центральні органи виконавчої влади знаходятся в столиці - працюють над організацією відсічі російському вторгненню. Ситуація напружена, але хочу, щоб ви знали - з кожним днем нашого Національного спротиву ми міцнішаємо! Захід увів смертельні для російської економіки санкції, накинувши фінансовий зашморг на шию кремлівському режиму, і починає поступово його затягувати,
– зазначив Данілов.
Що відбувається на фронті
- У ніч на 27 лютого російські загарбники не змогли продвинутися в жодному з напрямків.
- Українські військові знищили ворожу армію, яка намагалася наступати на Харків, однак зранку до міста вдерлася деяка кількість легкої техніки. Її вже частково знищили.
- У Києві бійці ТРО та ЗСУ знешкодили кілька ДРГ.
- За даними мера Нової Каховки, окупанти повністю контролюють місто та дамбу, яка перекриває воду до Криму.