Впродовж усіх чотирьох днів Національного спротиву окупанти зазнали великих втрат. Стосується це техніки та живої сили.

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На Півдні України бійці ЗСУ дають відсіч спробам десантування окупантів.

Під Харковом тривають важкі бої

  • За словами Данілова, вороги збираються взяти Харків в облогу, однак їм поки що це не вдається.
  • За добу 26 лютого окупанти зазнали серйозних втрат. Бійці ЗСУ знищили багато техніки та особового складу окупантів.
  • Тим не менш, вранці 27 лютого росіяни почали закидувати до Харкова ДРГ. Станом на 10:00 більшість ворогів вже знищена. Тривають бої.


Президент України, Уряд, центральні органи виконавчої влади знаходятся в столиці - працюють над організацією відсічі російському вторгненню. Ситуація напружена, але хочу, щоб ви знали - з кожним днем нашого Національного спротиву ми міцнішаємо! Захід увів смертельні для російської економіки санкції, накинувши фінансовий зашморг на шию кремлівському режиму, і починає поступово його затягувати,
– зазначив Данілов.

Що відбувається на фронті

  • У ніч на 27 лютого російські загарбники не змогли продвинутися в жодному з напрямків.
  • Українські військові знищили ворожу армію, яка намагалася наступати на Харків, однак зранку до міста вдерлася деяка кількість легкої техніки. Її вже частково знищили.
  • У Києві бійці ТРО та ЗСУ знешкодили кілька ДРГ.
  • За даними мера Нової Каховки, окупанти повністю контролюють місто та дамбу, яка перекриває воду до Криму.