Накануне стало известно, что Россия резко сократила поставки газа в Европу из-за газопровода "Северный поток". Речь идет о сокращении на около 40%. Если раньше "Газпром" обеспечивал транспортировку 167 миллионов кубометров газа в сутки, то сократил этот показатель до 100 миллионов.

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Традиционно Россия повелась и в том, что в этих проблемах не взяла на себя соответствие, а обвинила в седьмом других. На этот раз компанию Siemens Energy, которая якобы не смогла вовремя вернуть взятые на ремонт газоперекачивающие установки. Кроме того, выявили технические неисправности двигателей. Немецкая компания все обвинения отвергла .

"Резкое (до 40%) сокращение поставок российского газа в Европу – это объявление энергетической войны, попытка набросить экономическую удавку на ЕС с требованием снятия санкций", – отреагировал на это событие секретарь СНБО Алексей Данилов.

С ним согласны и другие эксперты. Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии 24 канала заявил, что российский диктатор Владимир Путин таким образом решил пойти в ва-банк. И ради этого даже пожертвовать репутацией страны и потерять доходы.

Ведь европейская экономика довольно зависима от поставок российских энергоресурсов. Следовательно, сокращение поставок российского газа может привести к падению экономики и росту цен, в том числе на отопление для европейцев. А это может вызвать волну негодования.

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В то же время Алексей Данилов отметил, что Россия не изучила неудачные уроки своего предшественника – нацистской Германии. Да тоже хотела воевать на два фронта. Вот только эта война закончилась для нее крахом.

"Война на два фронта – всегда путь к поражению, Путин должен брать уроки у своих нацистских учителей", – отметил Алексей Данилов.

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