Siemens Energy считает такие обвинения необоснованными. Об этом сообщил глава наблюдательного совета Джо Кезер 28 июня.

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Siemens ответил на обвинения России

Очень удобно вовлекать в это дело компанию, которая хорошо известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы столь сильное сокращение потока газа,

– заявил Джо Кезер.

11 июля начнется плановое техническое обслуживание трубопровода, которое продлится 10 дней. Поставщики энергии и министр экономики Германии Роберт Хабек озабочены тем, что после этого "Газпром" может не возобновить подачу газа по "Северному потоку – 1".

"Технические проблемы" из-за поставок газа

15 июня российский газовый гигант "Газпром" сократил поставки газа на 40% из-за "Северного потока".

Тогда же компания могла обеспечить транспортировку всего 100 миллионов кубометров газа в сутки. Хотя обычно было 167 миллионов.

В России заявили о "несвоевременном проведении ремонтных работ компанией Siemens". Мол, она не смогла вовремя вернуть взятые на ремонт газоперекачивающие установки. Кроме того, выявили технические неисправности двигателей.

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