Siemens Energy вважає такі звинувачення необґрунтованими. Про це повідомив глава наглядової ради Джо Кезер 28 червня.

До теми "Технічні проблеми": Росія знижує аж на 40% транспортування газу через "Північний потік"

Siemens відповів на звинувачення Росії

Дуже зручно втягувати в цю справу компанію, яка добре відома в Росії. Навіть якби це було так, це ніколи не виправдало б настільки сильне скорочення потоку газу,

– заявив Джо Кезер.

11 липня розпочнеться планове технічне обслуговування трубопроводу, що триватиме 10 днів. Постачальники енергії та міністр економіки Німеччини Роберт Хабек стурбовані тим, що після цього "Газпром" може не відновити подачу газу по "Північному потоку - 1".

"Технічні проблеми" через постачання газу

15 червня російський газовий гігант "Газпром" скоротив постачання газу на 40% через "Північний потік".

Тоді ж компанія могла забезпечити транспортування лише 100 мільйонів кубометрів газу на добу. Хоч зазвичай було 167 мільйонів.

У Росії заявили про "невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens". Мовляв, вона не змогла вчасно повернути газоперекачувальні установки, які взяла на ремонт. Окрім цього, виявили технічні несправності двигунів.

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