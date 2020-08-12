Алексей Данилов не исключает, что ситуация с сомнительными выборами и массовыми протестами в Беларуси может завершиться крайне кроваво. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины убежден, что в нынешнем мире не стоит отвергать ни один вариант.

То, что сейчас происходит в Беларуси, это в том числе и вопрос национальной безопасности соседней Украины. Об этом Данилов заявил во время круглого стола "Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития", пишет Укринформ.

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У него спросили, не видит ли он возможным развитие ситуации в Беларуси по "крымскому" или "донбасскому сценарию. Секретарь СНБО отметил, что не может отвергать ни один из вариантов.

Очень хочется, чтобы там все закончилось как можно быстрее, демократично, спокойно. Хочется, чтобы там не было жертв. Мы призываем белорусское общество, чтобы не было людей, которые будут страдать от того, что сегодня происходит в Беларуси,

- заявил Алексей Данилов.

Он, кроме этого, подчеркнул, что Украина продолжает неустанно следить за ситуацией, развивающейся на территории нашего северного соседа. Мол, от этого зависит и нацбезопасность Украины.

"Единственное, что я могу сказать: власть – это доверие, у вас есть доверие – у вас есть власть, если у вас нет доверия – у вас никогда не будет власти. Даже если на определенный период вы ее можете взять, вы ее потеряете", – отметил секретарь СНБО.

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