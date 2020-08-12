Олексій Данілов не виключає, що ситуація з сумнівними виборами й масовими протестами в Білорусі може завершитися вкрай криваво. Секретар Ради національної безпеки й оборони України переконаний, що в нинішньому світі не варто відкидати жоден варіант.

Те, що нині відбувається в Білорусі, це зокрема й питання національної безпеки сусідньої України. Про це Данілов заявив під час круглого столу "Технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку", пише Укрінформ.

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У нього запитали, чи не вбачає він можливим розвиток ситуації в Білорусі за "кримським" або "донбаським" сценарієм. Секретар РНБО зазначив, що не може відкидати жоден з варіантів.

Дуже хочеться, щоб там усе закінчилося якомога швидше, демократично, спокійно. Хочеться, щоб там не було жертв. Ми закликаємо білоруське суспільство, щоб не було людей, які будуть потерпати від того, що сьогодні відбувається у Білорусі,

– заявив Олексій Данілов.

Він, крім цього, наголосив, що Україна продовжує невпинно стежити за ситуацією, що розвивається на території нашого північного сусіда. Мовляв, від цього залежить і нацбезпека України.

"Єдине, що я можу сказати: влада – це довіра, у вас є довіра – у вас є влада, якщо у вас немає довіри – у вас ніколи не буде влади. Навіть якщо на певний період ви її можете узяти, ви її втратите", – зазначив секретар РНБО.

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