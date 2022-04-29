Данилов не сомневается, что Украина победит Россию: впрочем, бои будут сложными

Уже 65 сутки Украина борется с Россией, полномасштабно ворвавшейся на территории нашей страны. Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор врагу, приближая победу Украины.

Впрочем, впереди еще будет сложное сражение, и рассчитывать, что война закончится завтра-послезавтра мы не можем. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Данилов не сомневается, что Украина победит Россию

По его словам, с военной точки зрения окончание войны зависит от украинской армии. В то же время называть какую-либо дату окончания не может.

Более того, я говорю, что это будет сложный бой, и рассчитывать, что все закончится завтра-послезавтра мы не можем. Будут еще бои впереди, которые обязательно наше войско выиграет,

– подчеркнул Данилов.

При этом он добавил, что политическое урегулирование ситуации зависит от Путина. Ведь президент страны-агрессорки может закончить войну в любой момент. подписать капитуляцию, сложить оружие и забрать своих военных.

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