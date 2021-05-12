Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, как олигархам удалось получить значительное влияние на украинскую политику. По его мнению, Зеленский сейчас системно им противостоит, а деолигархизация является едва ли не важнейшим заданием.

Данилов заявил, что считает олигархическую систему одной из основных угроз национальной безопасности. Ее он поставил в один ряд с военной агрессией России.

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Как олигархи влияют на политику

Олигархия начала формироваться фактически сразу после обретения Украиной независимости из-за полной бездеятельности власти, отметил секретарь СНБО. Чем дальше, тем больше олигархи влияли на политические процессы.

С годами олигархическая система, которая все больше укреплялась и заплывала финансовым коррупционным жирком, становилась все увереннее в себе и все наглее вмешивалась в украинскую политику,

– пишет Данилов.

Из-за этого, по утверждению Данилова, образовался треугольник: олигархическая экономика – монополии – коррупция. Далее олигархический бизнес сросся с чиновниками и силовиками, что позволило устранять конкурентов внеэкономическими методами. Это в свою очередь тормозило развитие страны.

Поэтому, когда в Украине начались реформы, олигархи стали сопротивляться, отмечает Данилов. Президент Зеленский, по его мнению, хорошо осознает проблемы олигархической экономики и делает системные действия для ее преодоления. В этом контексте он вспомнил инициативу Зеленского относительно "законопроекта о статусе олигарха".

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает санкции против украинских олигархов. Он отметил, что в вопросах их введения фамилии не играют никакой роли: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой.

Секретарь СНБО снова отметил, что по предварительной оценке, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы – влияние на власть.

"Пятая колонна"

Проблема олигархии осложняется существованием "пятой колонны" внутри страны, которая стала влиятельным фактором. В частности благодаря российским коррупционным деньгам. Кремль захватывал новые сегменты в политической, экономической, медийной, религиозной сферах Украины.

Россия в течение десятилетий сознательно и последовательно, через коррупционные схемы развращала украинский политический класс, сознательно уничтожала украинскую экономику, формируя собственные группы влияния...

– заявил Данилов.

Данилов отметил, что вопрос деолигархизации стоит принципиально – Украина должна демонтировать олигархическую экономику и затем ликвидировать пятую колонну.

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