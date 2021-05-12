Олигархи обросли коррупционным жирком и сопротивляются реформам, – Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, как олигархам удалось получить значительное влияние на украинскую политику. По его мнению, Зеленский сейчас системно им противостоит, а деолигархизация является едва ли не важнейшим заданием.
Источник:фейсбук Алексея Данилова
Данилов заявил, что считает олигархическую систему одной из основных угроз национальной безопасности. Ее он поставил в один ряд с военной агрессией России.
Кстати В СНБО насчитали 13 украинских олигархов: вероятный список
Как олигархи влияют на политику
Олигархия начала формироваться фактически сразу после обретения Украиной независимости из-за полной бездеятельности власти, отметил секретарь СНБО. Чем дальше, тем больше олигархи влияли на политические процессы.
С годами олигархическая система, которая все больше укреплялась и заплывала финансовым коррупционным жирком, становилась все увереннее в себе и все наглее вмешивалась в украинскую политику,
– пишет Данилов.
Из-за этого, по утверждению Данилова, образовался треугольник: олигархическая экономика – монополии – коррупция. Далее олигархический бизнес сросся с чиновниками и силовиками, что позволило устранять конкурентов внеэкономическими методами. Это в свою очередь тормозило развитие страны.
Поэтому, когда в Украине начались реформы, олигархи стали сопротивляться, отмечает Данилов. Президент Зеленский, по его мнению, хорошо осознает проблемы олигархической экономики и делает системные действия для ее преодоления. В этом контексте он вспомнил инициативу Зеленского относительно "законопроекта о статусе олигарха".
Секретарь СНБО снова отметил, что по предварительной оценке, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы – влияние на власть.
"Пятая колонна"
Проблема олигархии осложняется существованием "пятой колонны" внутри страны, которая стала влиятельным фактором. В частности благодаря российским коррупционным деньгам. Кремль захватывал новые сегменты в политической, экономической, медийной, религиозной сферах Украины.
Россия в течение десятилетий сознательно и последовательно, через коррупционные схемы развращала украинский политический класс, сознательно уничтожала украинскую экономику, формируя собственные группы влияния...
– заявил Данилов.
Данилов отметил, что вопрос деолигархизации стоит принципиально – Украина должна демонтировать олигархическую экономику и затем ликвидировать пятую колонну.
Законопроект о статусе олигарха: что сейчас известно
- Владимир Зеленский во время заседания СНБО 15 апреля инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Над ним будут работать специалисты из СНБО, Офиса Президента и Антимонопольного комитета.
- Президент заявил, что на сегодня это один из приоритетов. Законопроект должен быть фундаментальным и превращать олигархов в бизнесменов.
- Других подробностей о будущем законопроекте пока нет.
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