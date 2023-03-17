Данилов подчеркнул, что все вещи должны называться своими именами. По его словам, в России пока точно не демократический режим, а именно "рашизм".

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Данилов заявил, что Россией руководят современные "гитлеры"

Секретарь СНБО отметил, что режим в России окончательно закрепил за собой термин "рашизм", когда начал полномасштабную войну против Украины. Причем Данилов назвал представителей действующего российского режима современными "гитлерами".

Им нужно обязательно называться. И это название должно их сопровождать долгий промежуток времени,

– заявил Данилов.

По его мнению, Запад ошибочно считает, что Россия имеет отношение к Европе. Данилов подчеркнул, что Россия – это азиатская страна, однако в этом ничего плохого нет.

"Россия – это страна из идущих из Золотой Орды, из тех краев, это сплошная Азия. Ничего здесь страшного нет. Просто это надо признать как исторический факт, понять, что то, что она здесь украла из нашей страны, что оно вернется, потому что по-другому оно не будет никак", – сказал секретарь СНБО.

Раде предлагают признать политический режим в России как "рашизм"