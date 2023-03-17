Данілов наголосив, що всі речі мають називатися своїми іменами. За його словами, у Росії наразі точно не демократичний режим, а саме "рашизм".
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Данілов заявив, що Росією керують сучасні "гітлери"
Секретар РНБО зазначив, що режим у Росії остаточно закріпив за собою термін "рашизм", коли розпочав повномасштабну війну проти України. Причому Данілов назвав представників чинного російського режиму сучасними "гітлерами".
Їм треба обов'язково мати назву. І ця назва має їх супроводжувати довгий проміжок часу,
– заявив Данілов.
На його переконання, Захід помилково вважає, що Росія має стосунок до Європи. Данілов наголосив, що Росія – це азійська країна, однак в цьому нічого поганого немає.
"Росія – це країна з тих, що йдуть із Золотої Орди, з тих країв, це суцільна Азія. Нічого тут страшного немає. Просто це треба визнати як історичний факт, зрозуміти, що те, що вона тут поцупила з нашої країни, що воно повернеться, тому що по-іншому воно не буде ніяк", – сказав секретар РНБО.
Раді пропонують визнати політичний режим у Росії як "рашизм"
- У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яка визнає політичний режим у Росії як "рашизм".
- Документ зареєстрували понад 40 народних депутатів, серед яких — представники різних політичних сил. Зокрема, там є депутати від "Слуги Народу", "Європейської Солідарності", "Батьківщини", "Голосу", а також груп "За майбутнє" та "Довіра".
- Поки що тексту постанови немає. Ймовірно, депутати засудили ідеологічні засади та суспільні практики російського режиму, визнавши їх тоталітарними й людиноненависницькими.
- Додамо, що в Україні пропонують офіційно перейменувати Росію на Московію. Відповідна петиція набрала понад 25 тисяч голосів і на неї вже відреагував Володимир Зеленський. Президент зазначивши, що це питання потребує ретельного опрацювання.
- Ініціатива перейменувати Росію на Московію спричинила істерику в Кремлі.