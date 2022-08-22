В эфире 24 канала секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал озвученные цифры.

Важно Общество начало шататься, – Данилов поделился данными закрытой социологии из россии

По его словам, все, кто имеют отношение к военному делу, понимают, что во время атаки намного больше потерь.

Я могу напомнить, что начиная с 24 февраля, мы их здесь "косили пачками". Особенно под Киевом и в других наших областях,

– отметил Алексей Данилов.

"То, что на сегодняшний день 1 к 5, – это абсолютно те цифры, которым можно доверять и понимать, что оно так и есть", – добавил Данилов.

Он прокомментировал, что у россиян сегодня нет ни одного человека, который не слышал бы, что где-то кто-то погиб или получил ранения на территории Украины. Там сейчас задумываются, нужно ли им дальше отправлять людей на войну, чтобы они обратно возвращались калеками или так называемым "грузом 200".

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