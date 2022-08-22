В ефірі 24 каналу секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував озвучені цифри.

Важливо Суспільство почало хитатися, – Данілов поділився даними закритої соціології з росії

За його словами, всі, хто мають відношення до військової справи, розуміють, що під час атаки є набагато більше втрат.

Я можу нагадати, що починаючи з 24 лютого, ми їх тут "косили пачками". Особливо під Києвом та в інших наших областях,

– зазначив Олексій Данілов.

"Те, що на сьогодні 1 до 5, – це абсолютно ті цифри, яким можна довіряти й розуміти, що воно так і є", – додав Данілов.

Він прокоментував, що у росіян сьогодні немає жодної людини, яка б не чула, що десь хтось загинув чи отримав поранення на території України. Там зараз задумуються, чи треба їм надалі відправляти людей на війну, аби вони назад поверталися каліками чи так званим "грузом 200".

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