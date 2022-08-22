В ефірі 24 каналу секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував озвучені цифри.
Важливо Суспільство почало хитатися, – Данілов поділився даними закритої соціології з росії
За його словами, всі, хто мають відношення до військової справи, розуміють, що під час атаки є набагато більше втрат.
Я можу нагадати, що починаючи з 24 лютого, ми їх тут "косили пачками". Особливо під Києвом та в інших наших областях,
– зазначив Олексій Данілов.
"Те, що на сьогодні 1 до 5, – це абсолютно ті цифри, яким можна довіряти й розуміти, що воно так і є", – додав Данілов.
Він прокоментував, що у росіян сьогодні немає жодної людини, яка б не чула, що десь хтось загинув чи отримав поранення на території України. Там зараз задумуються, чи треба їм надалі відправляти людей на війну, аби вони назад поверталися каліками чи так званим "грузом 200".
Дивіться повне відео з Олексієм Даніловим на ютубі 24 каналу:
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