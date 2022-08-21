сімоньян у своєму телеграмі розповіла, що вчора, 20 серпня, прогулювалася разом зі своєю охороною по парку. Це було за кілька годин до того, як вибухнув автомобіль з донькою ідеолога "русского міра" алєксандра дугіна.

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Маріонетка владіміра путіна розповіла жалюгідну історію зі свого життя. За її словами, на лавочці у парку лежав дитячий м'яч. Охоронці пропагандистки "героїчно" кинулися до дитячої іграшки. Мовляв, за допомогою неї хтось міг планувати "прибрати" сімоньян.

Псевдожурналістка лірично зауважила, що спершу її розсмішило це, а потім було вже не до сміху.

Я подумала, як це все смішно насправді. А через 2 години з'ясувалося, що ні. Зовсім не смішно,

– заявила сімоньян.

Що відомо про вибух автомобіля з донькою дугіна

20 серпня у Підмосков'ї під час руху вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado. Всередині перебували дарья дугіна та водій. Обоє загинули на місці події. У тому ж автомобілі мав їхати і батько загиблої, але він чомусь сів в іншу машину.

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російські правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про вбивство. Вони заявили, що всередині автомобіля була вибухівка. Цілком ймовірно, що цілю був саме дугін. До речі, його побачили згорьованого на місці події, а наступного дня стало відомо, що пропагандист потрапив у лікарню.

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