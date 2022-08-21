росіяни витрачають багато зусиль на поповнення своїх рядів новим "гарматним м'ясом". Вони намагаються кричати про "патріотизм", "виконання обов'язку перед країною" та високі зарплати, але виявляється, що навіть росіяни цінують своє життя, чого не скажеш про їхнє командування.

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Провал формування нового танкового батальйону окупантів

Як повідомили наші розвідники, з початку липня російські окупанти взялися формувати новий танковий батальйон у нижньогородській області. Вони поставили собі амбітну мету – контракт мали підписати 160 новобранців.

Втім, усі мрії росіян про нових смертників провалилися, на підписання контракту погодилися лише 30 осіб. Щоб якось вмотивувати своїх людей йти на вірну смерть, окупанти почали обіцяти щомісячні виплати у розмірі 10 тисяч рублів для тих контрактників, чиї діти навчаються у 10 – 11 класах. Навіть це не спровокувало притоку контрактників, тож окупанти стали міркувати, як таки запхати людей в танки та відправити воювати в Україну.

Також окупанти почали будувати нову мобілізаційну систему. Оскільки населення найбідніших та найвіддаленіших регіонів має найбільш протестні настрої, то саме представників цієї категорії росіяни хочуть ліквідувати в Україні.

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