Секретарь СНБО не представляет, как эти армии будут между собой коммуницировать или участвовать в тех или иных вещах.

Кстати Уже близится время, когда в России закончатся высокоточные ракеты, – Данилов

О каких 4 армиях говорится

Данилов объяснил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова есть "своя собственная армия". Условно она не подчиняется министру обороны Сергею Шойгу.

У владельца частной группы "Вагнера" Евгения Пригожина также есть "своя армия".

Еще одна "армия" у руководителя Росгвардии Виктора Золотова.

Четвертая – это военные, подчиняющиеся Шойгу.

Секретарь СНБО убежден, что эти 4 армии начнут спорить между собой. Он уверен, это только вопрос времени.

Я уже неоднократно отмечал: когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории России – это только вопрос времени,

– добавил Данилов.

Внутренние распри в российской верхушке

В Кремле обостряются конфликты из-за поражений в войне в Украине. В частности, Кадыров и Пригожин уже открыто критикуют российское Минобороны.

Эксперты уверены, что в России началась реальная борьба за власть, ведь доверие людей к Путину уменьшается. Однако многие претенденты на влияние имеют конфликты с ФСБ.

По мнению обозревателя Андрея Пионтковского, Кадыров и Пригожин олицетворяют системный кризис российского государственного проекта. Все говорит о том, что Россия движется к административно-территориальному распаду.

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