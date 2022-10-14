Секретар РНБО не уявляє, як ці армії будуть між собою комунікувати чи брати участь у тих чи інших речах.

До речі Уже наближається час, коли в Росії закінчаться високоточні ракети, – Данілов

Про які 4 армії мовиться

  • Данілов пояснив, що в очільника Чечні Рамзана Кадирова є "своя власна армія". Умовно вона не підпорядковується міністру оборони Сергію Шойгу.
  • У власника приватної групи "Вагнера" Євгенія Пригожина також є "своя армія".
  • Ще одна "армія" є в керівника Росгвардії Віктора Золотова.
  • Четверта – це військові, що підпорядковуються Шойгу.

Секретар РНБО переконаний, що ці 4 армії почнуть сперечатися між собою. Він впевнений, це лише питання часу.

Я вже неодноразово наголошував: коли армія Кадирова почне вбивати росіян на території Росії – це тільки питання часу,
– додав Данілов.

Внутрішні чвари у російській верхівці

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