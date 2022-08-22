Это 24 каналу сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он добавил, что словосочетание "не предупредили" сейчас очень сильно раздувается в украинском обществе.
Интересно Общество начало шататься, – Данилов поделился данными закрытой социологии по россии
Война длится 8 лет
"Я хочу всех предупредить, что мы с февраля 2014 года находимся в состоянии войны", – подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО также отметил, что боевых действий в таком объеме, в каком они начались 24 февраля, никто не ожидал. Для Украины это был вызов, когда россияне полезли со всех сторон, со всех щелей.
Мы с вами этот вызов выдержали максимально качественно,
– заметил он.
Зеленский остался в Киеве, и это сыграло немаловажную роль
Данилов рассказал, что тот факт, что Президент Украины Владимир Зеленский остался в Киеве, сыграл очень важную роль.
"Сколько бы ему там ни предлагали сменить место дислокации, это был мужественный шаг. Когда все руководство страны находится в Киеве, это очень важно", – подчеркнул секретарь СНБО.
Скоро выгоним всех оккупантов
По словам Данилова, 180 дней мы мужественно держим оборону, а иногда переходим в контрнаступления. Людям нужно еще немного подождать, чтобы увидеть результаты, которые готовят наши Вооруженные силы и все представители сектора безопасности и обороны.
То, что мы показали сейчас в Крыму, россияне даже в ужасном сне не могли вообразить. Они не ожидали, что на территории полуострова будут раздаваться взрывы. И не только в одном месте, на аэродроме у Саков, но и в других местах возле Керчи, Феодосии и т.д.
– подытожил секретарь СНБО.
Данилов ответил на "не предупредили": смотрите видео
Война россии с Украиной: последние новости
- В Генштабе ВСУ заявили, что на Донецком направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. Но на Бахмутском направлении не имели никакого успеха.
- На территории "ЛНР" оккупанты пытаются провести общую мобилизацию и ищут россиян-дезертиров. Сначала хотят мобилизовать тех, у кого есть паспорта псевдореспублики, затем всех мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.
- 22 августа около 22:33 в Херсоне был слышен звук взрыва. Ни Вооруженные Силы Украины, ни оккупанты деталей пока не сообщили.