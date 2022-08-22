Це 24 каналу сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Він додав, що словосполучення "не попередили" зараз дуже сильно роздувається в українському суспільстві.
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Війна триває 8 років
"Я хочу всіх попередити, що ми з лютого 2014 року перебуваємо у стані війни", – наголосив Данілов.
Секретар РНБО також зазначив, що бойових дій у такому обсязі, в якому вони почались 24 лютого, ніхто не чекав. Для України це був виклик, коли росіяни полізли з усіх боків, з усіх щілин.
Ми з вами цей виклик витримали максимально якісно,
– зауважив він.
Зеленський залишився в Києві, і це зіграло важливу роль
Данілов розповів: той факт, що Президент України Володимир Зеленський залишився в Києві, зіграв дуже важливу роль.
"Скільки б йому там не пропонували змінити місце дислокації, це був мужній крок. Коли все керівництво країни перебуває у Києві, це дуже важливо", – підкреслив секретар РНБО.
Скоро виженемо всіх окупантів
За словами Данілова, 180 днів ми мужньо тримаємо оборону, а подекуди переходимо в контрнаступи. Людям треба ще трохи почекати, щоб побачити ті результати, які готують наші Збройні сили і всі представники сектору безпеки й оборони.
Те, що ми показали зараз у Криму, росіяни навіть у жахливому сні не могли уявити. Вони не чекали, що на території півострова лунатимуть вибухи. І не лише в одному місці, на летовищі біля Саків, а й в інших місцях біля Керчі, Феодосії тощо,
– підсумував секретар РНБО.
Данілов відповів на "не попередили": дивіться відео
Війна росії з Україною: останні новини
- У Генштабі ЗСУ заявили, що на Донецькому напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії. Але на Бахмутському напрямку не мали жодного успіху.
- На території "лнр" окупанти намагаються провести загальну мобілізацію та шукають росіян-дезертирів. Спочатку хочуть мобілізувати тих, у кого є паспорти псевдореспубліки, потім всіх чоловіків віком від 18 до 65 років.
- 22 серпня близько 22:33 у Херсоні було чути звук вибуху. Ані Збройні Сили України, ані окупанти деталей поки не повідомили.