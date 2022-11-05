Он написал в одной из своих соцсетей личное обращение к пропагандистке. Данилов отметил, что "народное единство" светит россиянам только в виде черных целлофановых пакетов, в которые попадают пошедшие на Украину войной.

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Что было в обращении Данилова к Симоньянам

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил пропагандистку Симоньян, что Россию ждет только упадок и разделение. По его словам, "фейк-федерация" будет разваливаться, и в ней начнется гражданская война.

Напомним, что в своем сообщении Маргарита Симоньян написала, что "настанет день, когда россияне снова приедут в гостеприимный, веселый, светлый Киев, а российские мужчины будут сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан". На это Данилов ответил, что настанет день, когда украинцы выпьют за свою победу над агрессорной страной.

Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин, которые будут лежать со свернутыми шеями или без них, со стеклянными от застывшего навеки страха глазами, налюбовавшись красотой украинской земли,

– добавил Алексей Данилов.

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К словам Данилова: потери врага по состоянию на 5 ноября

Оккупантов – 75 440 (+600);

танков – 2758 (+8);

боевых бронированных машин – 5601 (+21);

артиллерийских систем – 1776 (+4);

РСЗО – 391;

средств ПВО – 202 (+1);

самолетов – 277;

вертолетов – 260 (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12);

крылатых ракет – 399 (+2);

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+10);

специальной техники – 155.

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