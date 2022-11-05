Він написав в одній зі своїх соцмереж особисте звернення до пропагандистки. Данілов зауважив, що "народноє єдінство" світить росіянам лише у вигляді чорних целофанових пакетів, у які потрапляють ті, хто пішов на Україну війною.
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Що було у зверненні Данілова до Сімоньян
Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив пропагандистку Сімоньян, що Росію чекає лише занепад та розділення. За його словами, "фейк-федерація" буде розвалюватися і в ній почнеться громадянська війна.
Нагадаємо, що у своєму дописі Маргаріта Сімоньян написала, що "настане день, коли росіяни знову приїдуть у гостинний, веселий, світлий Київ, а російські чоловіки звертатимуть шиї, заглядаючись на чорнобрових Оксан". На це Данілов відповів, що настане день, коли українці вип'ють за свою перемогу над країною-агресоркою.
Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі,
– додав Олексій Данілов.
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До слів Данілова: втрати ворога станом на 5 листопада
- Окупантів – 75 440 (+600);
- танків – 2758 (+8);
- бойових броньованих машин – 5601 (+21);
- артилерійських систем – 1776 (+4);
- РСЗВ – 391;
- засобів ППО – 202 (+1);
- літаків – 277;
- гелікоптерів – 260 (+2);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12);
- крилатих ракет – 399 (+2);
- кораблів і катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10);
- спеціальної техніки – 155.
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