Данилов подробно вспомнил, как и где началось российское вторжение

Секретарь СНБО Алексей Данилов вспомнил, что вторжение России на территорию Украины началось в 3:40 в Луганской области на участке Милове.

По его словам, тогда они считали, что цель России оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей, а затем забрать их "республиками". Однако уже через 1 час 20 минут наступление началось везде.

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"Я сразу поехал к президенту, там уже был Денис Монастырский, я приехал вторым. Владимир Александрович был в белой рубашке, и мне это так, знаете ли... запомнилось... Говорит: "Ну что? Будем бороться!", – вспомнил Алексей Данилов.

Что происходило за день до вторжения

Секретарь СНБО напомнил, что тогда у них было заседание Совбеза о введении чрезвычайного положения и рассматривали предложения военного положения. Однако в таком случае могли быть обвинения в том, что Украина провоцирует российскую сторону.

Он отметил, что тогда также проходила встреча с народными депутатами, которая ему очень запомнилась.

"Мы с ними сидели в кабинете у председателя Верховной Рады. Председатели всех фракций сидят, каждый пункт рассматривают, я на них смотрю и говорю: "Люди добрые, вы понимаете, что завтра вам нужно будет совсем другое решение принимать, а вы здесь сейчас – запятая не такая, здесь надо исправить". Ну, сглазил", – добавил Данилов.

А уже на следующий день, когда я зашел в зал, представляя указ президента, решение Совета национальной безопасности и обороны о военном положении, то зал был такой, знаете, напряженный, он был наэлектризован,

– отметил Алексей Данилов.

По его словам, первые 3 – 4 – 5 дней войны – самые сложные времена. Ведь тогда принималось очень много фундаментальных решений.

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