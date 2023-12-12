Алексей Данилов сказал журналистам, что весной 2023 года украинцы были слишком оптимистичными. Кстати, раньше чиновник уже отвергал формулировку о том, что "Украина проигрывает войну".
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Что сказал Данилов о контрнаступлении ВСУ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказал, что наши военные надеялись вернуть часть территории, которую Россия оккупировала в феврале 2022 года.
Однако у украинских бойцов не было преимущества в воздухе и они столкнулись с мощной обороной россиян.
В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война поскорее закончилась. Были надежды, но они не сбылись. То, что мы два года защищаем свою страну – это уже большая победа,
– заверил Данилов.
Он объяснил, что подобной войны к той, которую сейчас имеем, не было ни в 20, ни в 21 веке.
"Люди иногда ошибаются. Нельзя всю жизнь быть отличником", – объяснил Данилов.
Секретарь СНБО не сказал, когда появится новый толчок к освобождению временно оккупированных территорий, однако заверил, что:
- Украина не остановится;
- продолжит борьбу за нашу свободу и независимость.
Последние новости с фронта
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские оккупанты имеют незначительное продвижение на рубеже Купянск – Сватово – Кременная и в районе Авдеевки.
- В то же время, украинские военные на Херсонском направлении удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
- Александр Сырский рассказал, что потери врага на Востоке ориентировочно в 8 раз выше потерь украинских Сил обороны. Несмотря на это, российские оккупанты делают ставку именно на человеческий ресурс. Украина же пытается добиться успеха путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения.