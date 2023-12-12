В понедельник, 11 декабря, западные журналисты опубликовали разговор с секретарем СНБО Алексеем Даниловым. В нем он исключил возможность того, что наше государство проигрывает в борьбе с российскими оккупантами.

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Мы не остановимся. За нами правда

Чиновник констатировал: "Правда на нашей стороне". Именно так он ответил на вопрос, проигрывает ли Украина войну в случае прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки. И вообще он отказался рассматривать такую возможность.

Путин уничтожит нас на глазах человечества? Он будет убивать наших детей, наших женщин, наших пожилых мужчин? И весь мир будет смотреть с закрытыми глазами? Тогда должен быть вопрос: в каком мире мы живем?

– сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Важно, что Данилов опроверг слухи о "конфликте" между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным. С его слов понятно, что не стоит верить всему, что пишут СМИ.

В то же время секретарь СНБО отметил: "Такой войны в нашей стране не было ни в 20, ни в 21 веке". Также он избежал прямого ответа на вопрос, когда следует ожидать очередной успешный этап контрнаступления ВСУ.

Могу точно сказать, что мы не остановимся. Мы будем продолжать борьбу за нашу свободу, за независимость.

Задержка помощи со стороны США – не трагедия

В этом же интервью Данилов констатировал, что не стоит делать трагедию из того, что задерживается финансовая помощь со стороны Соединенных Штатов Америки. Однако, по его словам, Киев надеется на эту помощь к Рождеству – то есть 25 декабря.

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Собственно, в Вашингтоне до сих пор не пришли к консенсусу по бюджету на 2024 год. Конгресс даже обязан был принимать временный план распределения средств. Как заявляют в посольстве Украины в США, не могут прийти к согласию конгрессмены о финансах на укрепления границы с Мексикой.