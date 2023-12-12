В понедельник, 11 декабря, вышло очередное интервью секретаря СНБО Алексея Данилова в международной печати. В нем он, в частности, высказался о задержках военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки.

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Задержка помощи от США – не трагедия

Как пишут журналисты, Данилов очень уверен, что американская оборонная помощь Киеву будет принята. В то же время, он стал называть цифры – то есть суммы, на которые наше государство может надеяться.

Если случится, что мы получим подарок к Рождеству (25 декабря – 24 Канал), мы будем этому рады. Но если это произойдет чуть позже, то не стоит делать из этого трагедию,

– констатировал чиновник.

Также секретарю СНБО задали вопрос, проиграет ли Украина войну, если помощь США прекратится. Собственно, Данилов исключил такую возможность, поскольку убежден: "Правда на нашей стороне".

Путин уничтожит нас на глазах человечества? Он будет убивать наших детей, наших женщин, наших пожилых мужчин? И весь мир будет смотреть с закрытыми глазами? Тогда должен быть вопрос: в каком мире мы живем?

Обратите внимание! Среди прочего, в этом разговоре Данилов опроверг сообщения о "напряжении" в отношениях между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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