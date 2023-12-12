У понеділок, 11 грудня, вийшло чергове інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова міжнародній пресі. У ньому він, зокрема, висловився про затримки військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.
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Затримка допомоги від США – не трагедія
Як пишуть журналісти, Данілов надзвичайно впевнений, що американська оборонна допомога Києву буде ухвалена. Водночас він став називати цифри – себто суми, на які наша держава може сподіватися.
Якщо трапиться так, що ми отримаємо подарунок до Різдва (25 грудня – 24 Канал), ми будемо цьому раді. Але якщо це станеться трохи пізніше, то не варто робити з цього трагедію,
– констатував посадовець.
Також секретарю РНБО поставили запитання стосовно того, чи програє Україна війну, якщо допомога США припиниться. Власне, Данілов відкинув таку можливість, оскільки переконаний: "Правда на нашому боці".
Путін знищить нас на очах людства? Він буде вбивати наших дітей, наших жінок, наших літніх чоловіків? І весь світ дивитиметься із заплющеними очима? Тоді має бути запитання: у якому світі ми живемо?
Більше про перипетії в Конгресі США
- У жовтні адміністрація Байдена надіслала запит до Конгресу щодо виділення 106 мільярдів доларів на національну безпеку. Це кошти, що мають бути включені у бюджет США на 2024 рік і розподілені на такі 4 аспекти: допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення захисту кордону з Мексикою.
- Для нашої держави з цієї суми передбачено близько 60 мільярдів, однак, як пишуть BBC, зараз цей пакет допомоги втягнутий у внутрішньополітичну боротьбу. Власне, парламентарі не можуть дійти консенсусу щодо питання захисту кордону. Через це якраз-таки затримується виділення допомоги з боку Вашингтона.
- Принаймні про це говорила пані посол нашої держави у Сполучених Штатах Оксана Маркарова. За її словами, щодо надання допомоги Україні в Конгресі такий консенсус є. Американські політики свідомі того, що питання обороноздатності нашої держави – це питання нацбезпеки США.